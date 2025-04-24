Одно древнее гигантское существо вымерло, потому что было домоседом: о ком идет речь

Десятки тысяч лет назад по древней Австралии бродили гигантские кенгуру, почти в четыре раза превышающие размеры своих современных собратьев. Однако они вовсе не прыгали, как можно было бы предположить, и уж точно не путешествовали на больше территории. По сути, древние гигантские кенгуру были домоседами и это их погубило.

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Об этом пишет IFLScience.

Более крупные млекопитающие обычно бродят слишком широко, чем более мелкие сородичи, однако окаменелости указывают на то, что это вовсе не относится к давно вымершим гигантским кенгуру, бродившим по Австралии десятки тысяч лет тому назад. Исследователи считают, что результаты нового исследования могут помочь объяснить вымирание этих огромных животных, поскольку изменение климата сделало их естественные ареалы непригодными для жизни.

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Отметим, что сегодня Австралия широко известна этими странными прыгающими животными, однако на самом деле они весьма миниатюрны в сравнении с кенгуру, которые обитали здесь в прошлом. Protemnodon — вымерший род кенгуру, обитавший в Австралии и Новой Гвинее и весивший около 170 кг. Для сравнения, сегодня самые крупные представители семейства кенгуровых весят в среднем около 50 килограммов, хотя некоторые особи могут достигать почти вдвое большего веса.

Исследователи считают, что в прошлом существовало семь видов Protemnodon, хотя до сих пор ведутся споры о том, были ли некоторые из них действительно тем же самым. Некоторые из этих видов существовали в Австралии до 50 000 лет назад, при этом время их вымирания все еще остается загадкой для ученых. Предполагается, что основными факторами стали изменение климата и прибытие людей.

Сегодня ученые могут ориентироваться лишь на месте, где были найдены окаменелости животных. Однако исследователи считают, что это все еще недостоверные ориентиры для определения ареала обитания животных, поскольку условия для сохранения костей и зубов все еще невероятно редки. Однако эти окаменелости иногда могут указывать на то, где питалось животное, поскольку редкие элементы в воде или пище попадают в кости.

Художественное представление о Protemnodon Фото: Atuchin/Lawrence/Hocknull

В новом исследовании аспирант университета Вуллонгонга Кристофер Лаурикайнен Гаете изучил изотопы стронция в зубах древних кенгуру. Результаты указывают на то, что их кормовая база в основном поступает из местной местности, где преобладает известняк, что указывает на небольшой ареал обитания. Такое открытие было неожиданным, поскольку обычно более крупные животные имеют более обширные ареалы.

Считается, что размеры особей Protemnodon варьировались от 90 до 170 килограммов, поэтому можно было ожидать, что их среда обитания будет пропорциональной. Однако их скелеты предполагают, что они, возможно, передвигались на четвереньках, а вовсе не прыгали. Прыжки — эффективный способ преодоления расстояния, однако ученые считают, что существует максимальная масса тела, за пределами которой сухожилия попросту не могли бы выдержать.

Если древние кенгуру были плохо приспособлены к длительным путешествиям, а потому команда предполагает, что им, вероятно, было сложно осваивать новые места обитания, когда климатические изменения привели их ареал обитания в негодность.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что кенгуру прыгали не всегда: как они передвигались.