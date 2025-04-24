Одна давня гігантська істота вимерла, бо була домосідом: про кого йдеться

Десятки тисяч років тому стародавньою Австралією бродили велетенські кенгуру, що майже вчетверо перевищували розміри своїх сучасних побратимів. Однак вони зовсім не стрибали, як можна було б припустити, і вже точно не подорожували на більші території. По суті, стародавні гігантські кенгуру були домосідами й це їх згубило.

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Про це пише IFLScience.

Більші ссавці зазвичай бродять занадто широко, ніж дрібніші родичі, проте скам'янілості вказують на те, що це зовсім не стосується давно вимерлих гігантських кенгуру, які бродили Австралією десятки тисяч років тому. Дослідники вважають, що результати нового дослідження можуть допомогти пояснити вимирання цих величезних тварин, оскільки зміна клімату зробила їхні природні ареали непридатними для життя.

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Зазначимо, що сьогодні Австралія широко відома цими дивними тваринами, що стрибають, однак насправді вони досить мініатюрні порівняно з кенгуру, які мешкали тут у минулому. Protemnodon — вимерлий рід кенгуру, що мешкав в Австралії та Новій Гвінеї та важив близько 170 кг. Для порівняння, сьогодні найбільші представники сімейства кенгурових важать у середньому близько 50 кілограмів, хоча деякі особини можуть досягати майже вдвічі більшої ваги.

Дослідники вважають, що в минулому існувало сім видів Protemnodon, хоча досі точаться суперечки про те, чи були деякі з них дійсно тим самим. Деякі з цих видів існували в Австралії до 50 000 років тому, при цьому час їхнього вимирання все ще залишається загадкою для вчених. Передбачається, що основними факторами стали зміна клімату і прибуття людей.

Сьогодні вчені можуть орієнтуватися лише на місці, де були знайдені скам'янілості тварин. Однак дослідники вважають, що це все ще непевні орієнтири для визначення ареалу проживання тварин, оскільки умови для збереження кісток і зубів все ще неймовірно рідкісні. Однак ці скам'янілості іноді можуть вказувати на те, де харчувалася тварина, оскільки рідкісні елементи у воді або їжі потрапляють у кістки.

Художнє уявлення про Protemnodon Фото: Atuchin/Lawrence/Hocknull

У новому дослідженні аспірант університету Вуллонгонга Крістофер Лаурікайнен Гаете вивчив ізотопи стронцію в зубах стародавніх кенгуру. Результати вказують на те, що їхня кормова база здебільшого надходить із місцевої місцевості, де переважає вапняк, що вказує на невеликий ареал проживання. Таке відкриття було несподіваним, оскільки зазвичай більші тварини мають більші ареали.

Вважається, що розміри особин Protemnodon варіювалися від 90 до 170 кілограмів, тому можна було очікувати, що їхнє середовище проживання буде пропорційним. Однак їхні скелети припускають, що вони, можливо, пересувалися на четвереньках, а зовсім не стрибали. Стрибки — ефективний спосіб подолання відстані, проте вчені вважають, що існує максимальна маса тіла, за межами якої сухожилля просто не могли б витримати.

Якщо стародавні кенгуру були погано пристосовані до тривалих подорожей, то команда припускає, що їм, імовірно, було складно освоювати нові місця проживання, коли кліматичні зміни призвели до того, що їхній ареал проживання став непридатним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що кенгуру стрибали не завжди: як вони пересувалися.