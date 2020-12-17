Одним другом больше. Ученые считают, что кенгуру могут общаться с людьми

Ученые обнаружили, что кенгуру способны сознательно взаимодействовать с людьми примерно так же, как и собаки, — с помощью взгляда указывать, что им нужна помощь.

Исследование Сиднейского университета и Университета Рохэмптона в Лондоне предполагает, что кенгуру способны намеренно общаться с людьми, что свидетельствует о их высоком уровне когнитивных способностей, чем считалось ранее, пишет The Guardian.

Ученые решили дать кенгуру "неразрешимую задачу": поместили еду в коробку, которую звери не могли открыть. Выяснилось, что когда у них не получалось решить задачку, они не сдавались.

Доктор Александра Грин отмечает, что подавляющее число животных смотрели на исследователя, а затем снова на коробку. Этот жест интерпретируется как просьба к человеку за помощью. Как утверждает соавтор исследования Алан Макэллигот, этот взгляд наблюдался и у других прирученных животных, когда те "просили людей о помощи".

Фото: Alexandra Green

"Кенгуру продемонстрировали довольно похожее поведение, которое мы наблюдали у собак, лошадей и даже коз, когда они проходили тот же тест", — говорит Грин.

По ее словам, исследование подтверждает теорию о том, что межвидовое общение подвластно любому существу, имеющему достаточно развитые умственные способности.

"Изначально мы думали, что это черта одомашнивания, но как оказалось это происходит не в результате эволюции, это то, чему животные могут научиться при правильных условиях окружающей среды. Поэтому мы считаем, что в зоопарке, где они проживают в неволе и все время находятся рядом с людьми они научились выражать такое поведение", — добавила она.

Исследование проводилось в небольшом масштабе с участием всего 11 кенгуру разных видов, но Макэллигот сказал, что это было первое исследование такого рода, проведенное на сумчатых.

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"Наше исследование показывает, что потенциал референциальной сознательной коммуникации животных с людьми был недооценен. Кенгуру — первые сумчатые, изученные таким образом, и положительные результаты должны привести к более глубоким когнитивным исследованиям, выходящим за рамки обычных домашних животных", — сказал он.

По словам Грин, кенгуру не считаются такими приятными и милыми, как коалы, поэтому иногда получают плохую репутацию. Существует своего рода разделение, когда они являются культовым австралийским животным, но в то же время многие считают их вредителями.

"Надеюсь, понимание того, что они имеют эти сложные когнитивные навыки, также представит их с более позитивной стороны", — подитожила Грин.

Напомним, что в результате массовых пожаров в Австралии, итальянский модный дом Versace отказался от использования кожи кенгуру при производстве одежды и обуви.