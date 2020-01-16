Следствие пожаров: Versace больше не использует кожу кенгуру при производстве
2020-01-16 14:58:16
По оценкам, от пожаров в Австралии погибло уже около 1 млрд живых существ
Итальянский модный дом Versace отказался от использования кожи кенгуру при производстве одежды и обуви. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Защитники животных давно требовали от компании отказаться от такой практики, а массовая гибель кенгуру в ходе нынешних пожаров в Австралии ускорила принятие решения.
"Это важное решение, тем более сейчас, когда пожары, уничтожающие растительность Австралии, имеют драматические последствия для популяции кенгуру. Мы надеемся, что это поможет спасти животное, которое является символом Австралии", – заявила представитель организации LAV (Lega anti vivisezione, Лига против вивисекции) Симона Павеси.
Два года назад Versace отказался от использования натурального меха в одежде и аксессуарах. "Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", – объясняла тогда креативный директор Versace Донателла Версаче. Вслед за Versace от использования меха отказались Hugo Boss, Ralph Lauren, Calvin Klein и Armani.
Крис Дикман, профессор экологии в Сиднейском университете, первоначально подсчитал, что 480 миллионов живых существ погибли в ходе пожаров, бушующих в Австралии с сентября, но недавно удвоил эту цифру. Оценка включает как погибших непосредственно от пожаров, так и тех, которые погибли от обезвоживания, голода или потери среды обитания.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.
- После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.
- Оригинальную помощь Австралии оказывает 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд, которая собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.
- В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.
- Пожары на восточном побережье Австралии уже выбросили в атмосферу около 400 млн тонн углекислого газа, что еще больше способствует изменению климата.