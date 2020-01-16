Следствие пожаров: Versace больше не использует кожу кенгуру при производстве

По оценкам, от пожаров в Австралии погибло уже около 1 млрд живых существ

Итальянский модный дом Versace отказался от использования кожи кенгуру при производстве одежды и обуви. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Защитники животных давно требовали от компании отказаться от такой практики, а массовая гибель кенгуру в ходе нынешних пожаров в Австралии ускорила принятие решения.

"Это важное решение, тем более сейчас, когда пожары, уничтожающие растительность Австралии, имеют драматические последствия для популяции кенгуру. Мы надеемся, что это поможет спасти животное, которое является символом Австралии", – заявила представитель организации LAV (Lega anti vivisezione, Лига против вивисекции) Симона Павеси.

Два года назад Versace отказался от использования натурального меха в одежде и аксессуарах. "Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", – объясняла тогда креативный директор Versace Донателла Версаче. Вслед за Versace от использования меха отказались Hugo Boss, Ralph Lauren, Calvin Klein и Armani.

Крис Дикман, профессор экологии в Сиднейском университете, первоначально подсчитал, что 480 миллионов живых существ погибли в ходе пожаров, бушующих в Австралии с сентября, но недавно удвоил эту цифру. Оценка включает как погибших непосредственно от пожаров, так и тех, которые погибли от обезвоживания, голода или потери среды обитания.

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