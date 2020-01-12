Cнег выпал в горной местности в провинции Табук

Несколько недель в году жители Саудовской Аварии могут наслаждаться снегопадами в горах, расположенных в провинции Табук. Об этом сообщает Al-Awsat.

Не стал исключение и 2020 год, когда несколько дней назад в горном регионе начал срываться снег и превратился в настоящий снегопад в воскресенье, 12 января.

Со вчерашнего дня местные жители и туристы начали стекаться к горе Джабаль-эль-Лауз, чтобы покататься на лыжах, санках, некоторые даже разбили лагеря, в которых готовят горячие напитки и местную еду.

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Представитель Управления по туризму в Табуке Ваэль аль-Халди рассказал, что снегопады ежегодно привлекают множество местных жителей и туристов.

"Ожидается прибытие большого количества гостей, тем более что снегопад совпадает со школьными каникулами в этом году", – заявил аль-Халди.

Гора Джабаль-эль-Лауз имеет высоту 2600 метров, а ее название переводится, как "Миндальная гора", так как на ее склонах растет большое миндальных деревьев. Снег покрывает гору ежегодно, когда температуры зимой опускаются до минусовых значений.

Джабаль-эль-Лауз находится в 200 км к западу от административной столицы региона Табук.

Как ранее сообщал Фокус: