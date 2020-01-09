Пожары в Австралии усилились. Возможна массовая эвакуация

В штате Виктория самый высокий уровень опасности продлен еще на два дня

Новая волна зноя привела к тому, что лесные пожары на густонаселенном юго-востоке Австралии усилились. Огонь угрожает еще нескольким городам и общинам. Об этом сообщило Reuters.

"Если вы получили инструкции выехать, вы должны выехать. Это единственный способ гарантировать вашу безопасность. Находиться в некоторых из этих мест опасно: там мы не гарантируем вашу безопасность", – предупредил в ходе телевизионного брифинга премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс.

В штате Виктория самый высокий уровень опасности продлен еще на два дня.

По данным властей, пожары охватили территорию, которая в три раза превышает площадь Киевской области.

Погибли 27 человек, тысячи стали бездомными.

Количество погибших в пожарах животных и птиц экологи оценивают в 1 миллиард особей.

В стране в 2019 году выпало всего 6% от среднегодового количества осадков, а дневная температура была на 2 градуса выше нормы.

Премьер-министр Австралии Моррисон пообещал выделить $1,4 млрд недавно созданному Национальному агентству по восстановлению лесов.

Около 100 пожарных из США и Канады находятся в Австралии, чтобы помочь местным службам, и еще 140, как ожидается, прибудут в ближайшее время.

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