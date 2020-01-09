Пожары в Австралии усилились. Возможна массовая эвакуация
2020-01-09 10:32:02
В штате Виктория самый высокий уровень опасности продлен еще на два дня
Новая волна зноя привела к тому, что лесные пожары на густонаселенном юго-востоке Австралии усилились. Огонь угрожает еще нескольким городам и общинам. Об этом сообщило Reuters.
"Если вы получили инструкции выехать, вы должны выехать. Это единственный способ гарантировать вашу безопасность. Находиться в некоторых из этих мест опасно: там мы не гарантируем вашу безопасность", – предупредил в ходе телевизионного брифинга премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс.
В штате Виктория самый высокий уровень опасности продлен еще на два дня.
По данным властей, пожары охватили территорию, которая в три раза превышает площадь Киевской области.
Погибли 27 человек, тысячи стали бездомными.
Количество погибших в пожарах животных и птиц экологи оценивают в 1 миллиард особей.
В стране в 2019 году выпало всего 6% от среднегодового количества осадков, а дневная температура была на 2 градуса выше нормы.
Премьер-министр Австралии Моррисон пообещал выделить $1,4 млрд недавно созданному Национальному агентству по восстановлению лесов.
Около 100 пожарных из США и Канады находятся в Австралии, чтобы помочь местным службам, и еще 140, как ожидается, прибудут в ближайшее время.
Как ранее сообщал Фокус:
- В австралийском штате Виктория тысячи жителей города Малакут были вынуждены покинуть свои дома и бежать на пляж из подступающего к городу пожара.
- В США 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров в Австралии, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В Австралии рекордная засуха и лесные пожары сократили популяцию коал, сделав их функционально исчезнувшим видом. По словам главы Австралийского фонда коалы Деборы Табарт, в пожарах погибло более 1 тыс. коал, а 80% среды их обитания было уничтожено.
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.