Лесные пожары в Австралии: дым и алое небо. Тысячи людей оказались в заложниках на пляже

Эвакуировать людей можно только по воде, или военными вертолетами

В австралийском штате Виктория тысячи жителей города Малакут были вынуждены покинуть свои дома и бежать на пляж из подступающего к городу пожара. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Ночь на пляже в заливе Бейтманс провели не менее четырех тысяч человек. Некоторые из них были вынуждены выйти в море из дыма и пепла на своих лодках. "Это был день, но небо стало черным, как в полночь. Мы слышали, как ревет огонь", — сказал житель города Малакут в штате Виктория. Также они слышали, как взрывались газовые баллоны в брошенных домах.

Читайте также: Смелая австралийка спасла коалу от лесного пожара

Людей собираются эвакуировать военными вертолетами Blackhawk и Chinook, если ситуация усугубится. Сейчас сообщается о четырех людях, пропавших без вести и 43 сгоревших домах. В Малакуие отсутствует телефонная связь, нет электричества.

Диких животных из зоопарка в городе Мого удалось спасти. Но город почти полностью уничтожен огнем.

Все фото из открытых источников и соцсетей

Синоптики назвали причиной природного стихийного бедствия сильный ветер и среднюю температуру в 40 градусов. Из-за этого могло возникнуть 200 новых пожаров в регионе за последние сутки. Пока пожарным не удается справится с огнем.

Как ранее писал Фокус:

В Австралии рекордная засуха и лесные пожары сократили популяцию коал, сделав их функционально исчезнувшим видом. По словам главы Австралийского фонда коалы Деборы Табарт, в пожарах погибло более 1 тыс. коал, а 80% среды их обитания было уничтожено.