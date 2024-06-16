Заключенные в РФ взяли в заложники двух сотрудников СИЗО: их связывают с ИГИЛ, названы требования

По данным росСМИ, шестеро обвиняемых требуют предоставить им оружие, авто и возможность выехать с территории следственного изолятора. По тревоге подняли весь личный состав Росгвардии и МВД.

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Группа заключенных в российском Ростове-на-Дону пленили двух сотрудников СИЗО. Для освобождения заложников отправили "омоновцев". Об этом пишет "Медиазона".

Известно, что центральная часть Ростова оцеплена. Представители ОМОНа продолжают двигаться в направлении следственного изолятора номер один.

Детали инцидента

Выбив стекла в своей камере, шестеро обвиняемых, которые находились в следственном изоляторе, оказались в дежурной части. Там они взяли двух сотрудников в заложники. По тревоге подняли весь личный состав Росгвардии и МВД. Сотрудников начали вооружать и отправлять в СИЗО, расположенное на улице Максима Горького. Также туда направили большое количество машин скорой помощи. Дорога в изолятор перекрыта.

Протест в СИЗО Ростова-на-Дону

Сами преступники уже озвучили свои требования: они хотят получить оружие, машину и уехать с территории изолятора. В таком случае они готовы отпустить заложников.

Сейчас в сторону СИЗО направляется ОМОН, также продолжаются переговоры. На данный момент о начале штурма речь не идет. Центральную часть Ростова оцепили, введено ограничение на передвижение транспорта. В регион направляются сотрудники центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

Кто участвовал в "восстании"

СМИ обнародовали имена 5 из 6 заключенных, которые захватили ростовское СИЗО. Так, речь идет о:

Сайпудинова М.Ш.

Цицкиева А.М.

Камнеева Д.В

Гиреева Т.М

Акиева Ш.А

Большая часть из них отбывает наказание по статьям о терроризме. В частности Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года в связи с участием в ИГИЛ и участить в подготовке теракта. Они планировали нападение на здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики. Гиреева и Акиева приговорили к 18 годам лишения свободы, а Цицкиева — к 18 с половиной годам.

При этом преступники успели записать несколько видеосообщений. На кадрах заметно, что они вооружены ножами и заточками. Осужденные подтвердили свою принадлежность к ИГИЛ и сообщили, что захват заложников не был спонтанным. Сейчас нападавшие хотят найти в СИЗО огнестрельное оружие.

Среди заложников оказались руководитель оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО номер один.

4 марта 2024 года стало известно, что в России Вахитовский районный суд Казани отправил блогера и бывшего военнослужащего РФ Асхабали Алибекова, известного как "дикий десантник", в СИЗО из-за якобы нападения на полицейского.

Кроме того, 9 апреля в Белгородском СИЗО в Российской Федерации умер волонтер Александр Демиденко, который оказывал помощь украинским беженцам.