В РФ отправили в СИЗО "дикого десантника", который якобы готовил диверсию против Путина (видео)

По словам задержанного блогера Асхабали Алибекова, его арестовали на перроне сразу же после приезда в Казань. Он также пожаловался на побои со стороны полиции.

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В Российской Федерации Вахитовский районный суд Казани отправил блогера и бывшего военнослужащего РФ Асхабали Алибекова, известно, как "дикий десантник", в СИЗО из-за якобы нападения на сотрудника полиции. Об этом пишет российское медиа SOTA 4 марта.

Как отмечают журналисты, 20 февраля Алибекова арестовали на 15 суток на перроне, сразу же по прибытию в Казань.

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По словам "дикого десантника", его задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, которые объясняли свои действия необходимостью предотвратить диверсии и провокации в отношении президента России Владимира Путина, который в это время пребывал в Казани.

Алибеков отметил, что ему пытались вменить экстремизм, однако в конечном итоге ограничились сфабрикованным обвинениям в нападении на полицейского. Он также подчеркнул, что при задержании правоохранители избивали его, унижали и говорили: "ты все равно сядешь".

"Очень много синяков было, побоев. И легкое сотрясение головы", — вспоминает блогер.

Асхабали Алибеков рассказал о своем задержании

В публикации также упоминается о том, что два года назад Алибекова приговорили к году и двум месяцам колонии по статье о "повторной дискредитации армии". На свободу он вышел в ноябре 2023 года.

Как отмечает "Медиазона" Алибеков прославился в феврале 2018 года, когда, вновь устроившись служить по контракту в ВС РФ, записал обращение к Путину, в котором обвинил его в сокрытии данных о числе погибших россиян в ходе конфликта в Украине и попросил президента "оставить Россию в покое".

Напомним, 4 марта в РФ заочно арестовали политолога Аббаса Галлямова, который раньше был спичрайтераом российского президента Владимира Путина. Поводом для производства против Галлямова оказалось его интервью, где он говорил об "уничтожении населенных пунктов и убийствах гражданского населения в Буче и Краматорске".

Кроме того, 21 февраля в ФСБ РФ заявили о задержании 33-летней женщины с двойным российско-американским гражданством по подозрению в государственной измене за сбор средств для ВСУ и якобы открытую поддержку Киева.