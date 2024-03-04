В России заочно арестовали бывшего спичрайтера Путина

Поводом для производства против Галлямова оказалось его интервью, где он говорил об "уничтожении населенных пунктов и убийствах гражданского населения в Буче и Краматорске".

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Политолога Аббаса Галлямова, бывшего спичрайтера главы Кремля Владимира Путина, заочно арестовали в России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении говорится однако, что Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следователей об избрании меры пресечения.

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Актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина в РФ заочно приговорили к пожизненному сроку

Его обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации относительно использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок будет исчисляться с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента экстрадиции на территорию РФ.

Поводом для производства против Галлямова, как сообщает "Настоящее время", оказалось его интервью от девятого апреля 2022 года ютуб-каналу "Гроші" (спецпроект украинского телеканала "1+1"). Во время разговора он говорил об "уничтожении населенных пунктов и убийствах гражданского населения в Буче и Краматорске".

В комментарии для издания "Можем объяснить" он предположил, что МВД объявило его в розыск в производстве по "фейкам", которые касались армии РФ. По его словам, он не получал никаких повесток и информации относительно возбужденного в отношении его уголовного производства от российских силовиков.

Напомним, 4 марта стало известно, кто из заключенных может пополнить ряды ВСУ по инициативе Минюста. В ведомстве предлагают мобилизовать людей, осужденных за коррупцию.