У Росії заочно арештували колишнього спічрайтера Путіна

Приводом для провадження проти Галлямова виявилося його інтерв’ю, де він говорив щодо "знищення населених пунктів і вбивства цивільного населення в Бучі та Краматорську".

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Політолога Аббаса Галлямова, колишнього спічрайтера очільника Кремля Володимира Путіна, заочно заарештували в Росії. Про це повідомили в пресслужбі суду.

У повідомленні йдеться проте, що Басманний районний суд міста Москви розглянув клопотання слідчих щодо обрання запобіжного заходу.

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Його звинуватили в публічному поширенні свідомо неправдивої інформації стосовно використання Збройних сил Російської Федерації. Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці. Термін обчислюватиметься з моменту його затримання на території Російської Федерації або з моменту екстрадиції на територію РФ.

Приводом для провадження проти Галлямова, як повідомляє "Настоящее время", виявилося його інтерв’ю від дев'ятого квітня 2022 року ютуб-каналу "Гроші" (спецпроєкт українського телеканалу "1+1"). Під час розмови він говорив стосовно "знищення населених пунктів і вбивства цивільного населення в Бучі та Краматорську".

У коментарі для видання "Можем объяснить" він припустив, що МВС оголосило його в розшук у проваджені щодо "фейків", які стосувалися армії РФ. За його словами, він не отримував жодних повісток та інформації стосовно порушеного щодо нього кримінального провадження від російських силовиків.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, хто з ув'язнених може поповнити лави ЗСУ за ініціативою Мін'юсту. У відомстві пропонують мобілізувати людей, засуджених за корупцію.