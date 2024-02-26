Актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина в РФ заочно приговорили к пожизненному сроку

Актер сейчас находится в составе "Русского добровольческого корпуса" (РДК). Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Канахина по обвинению в государственной измене.

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Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бойца "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и бывшего актера Кирилла Канахина к пожизненному заключению по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). РосСМИ заявляют, что он был в составе отряда, который зашел на территорию Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Канахину, помимо госизмены, вменяли совершение теракта (пункт "б" часть 3 статьи 205 УК), незаконное приобретение и перевозку взрывных устройств и оружия, совершенное группой лиц (часть 4 статьи 222, часть 4 статьи 222.1 УК РФ), прохождение обучения для осуществления террористической деятельности и участие в террористическом сообществе (статья 205.3 и часть 2 статьи 205.4 УК РФ).

Росфинмониторинг внес Канахина в список экстремистов и террористов, а МВД объявило его в международный розыск. В ноябре прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно его арестовал.

Утверждается, что он принимал участие в боевых действиях против российских войск в Херсонской области, а затем и в широко освещавшихся рейдах РДК на территорию Брянской и Белгородской областей России в марте и мае прошлого года.

Дословно, в тексте приговора сказано: "Канахин напал на село Любечаны в Брянской области в составе РДК 2 марта 2023 года. Он вместе с другими диверсантами попал в российский населенный пункт и убил двух местных жителей".

Однако подтверждений этих фактов суд не предоставил.

Сам актер пока не комментировал эту ситуацию. Также нет комментариев и от РДК. Ранее указывалось, что "Русский добровольческий корпус" находится под Авдеевкой.

Кто такой Кирилл Канахин

Кирилл Канахин родился в Москве в 1982 году. В 2003 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина.

41-летний Канахин, в частности, играл в сериале "Глухарь", а также снимался в сериалах "Участковый", "Простые истины", играл в Театре Луны.

Кирилл Канахин в сериале "Глухарь-3" Фото: Соцсети

Согласно приговору, который цитируют российские СМИ, он покинул территорию России, будучи "сторонником праворадикальных националистических взглядов", и в августе 2022 года вступил в РДК.

Русский добровольческий корпус – это военное подразделение, сформированное в августе 2022 года для защиты Украины от вооруженной агрессии РФ. Входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Корпус сформирован из российских эмигрантов, живущих в Украине и других европейских странах.

В состав РДК входят бывшие военные ВС РФ, сотрудники ФСБ и МВД в прошлом, активисты националистических неформальных движений.

Несмотря на достаточно высокий уровень медийности, численность бойцов РДК неизвестно.

Напомним, ранее бойцы РДК сообщили, что к ним присоединились казаки с Кубани и Дона.