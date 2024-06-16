Ув'язнені в РФ взяли в заручники двох співробітників СІЗО: їх пов'язують з ІДІЛ, названо вимоги

За даними росЗМІ, шестеро обвинувачених вимагають надати їм зброю, авто та можливість виїхати з території слідчого ізолятора. По тривозі підняли весь особовий склад Росгвардії та МВС.

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Група в'язнів у російському Ростові-на-Дону полонили двох співробітників СІЗО. Для звільнення заручників відправили "омонівців". Про це пише "Медиазона".

Відомо, що центральна частина Ростова оточена. Представники ОМОНу продовжують рухатися у напрямку слідчого ізолятора номер один.

Деталі інциденту

Вибивши шибки у своїй камері, шестеро обвинувачених, які знаходилися у слідчому ізоляторі, опинилися у черговій частині. Там вони взяли двох співробітників у заручники. По тривозі підняли весь особовий склад Росгвардії та МВС. Співробітників почали озброювати та відправляти до СІЗО, розташованого на вулиці Максима Горького. Також туди направили велику кількість машин швидкої допомоги. Дорога в ізолятор перекрита.

Протест в СІЗО Ростова-на-Дону

Самі злочинці вже озвучили свої вимоги: вони хочуть отримати зброю, машину та виїхати з території ізолятора. У такому разі вони готові відпустити заручників.

Зараз у бік СІЗО прямує ОМОН, також продовжуються переговори. Наразі про початок штурму мова не йде. Центральну частину Ростова оточили, введено обмеження на пересування транспорту. У регіон прямують співробітники центрального апарату ФСВП Росії для проведення перевірки.

Хто брав участь у "повстанні"

ЗМІ оприлюднили імена 5 з 6 в'язнів, які захопили ростовське СІЗО. Так, мова йде про:

Сайпудінова М.Ш

Ціцкієва А.М

Камнєєва Д.В

Гіреєва Т.М

Акієва Ш.А

Більша частина з них відбуває покарання по статтях про тероризм. Зокрема Гірєєв, Ціцкієв і Акієв були засуджені в грудні 2023 року у зв'язку з участю в ІДІЛ та участить у підготовці теракту. Вони планували напад на будівлю Верховного суду Карачаєво-Черкееської Респу́бліки. Гіреєва і Акієва засудили до 18 років позбавлення волі, а Ціцькієва – до 18 з половиною років.

При цьому злочинці встигли записати кілька відеоповідомлень. На кадрах помітно, що вони озброєні ножами та заточками. Засуджені підтвердили свою приналежність до ІДІЛ і повідомили, що захоплення заручників не було спонтанним. Зараз нападники хочуть знайти в СІЗО вогнепальну зброю.

Серед заручників опинилися керівник оперативного управління підполковник Олександр Б. та молодший інспектор чергової служби СІЗО номер один.

4 березня 2024 року стало відомо, що в Росії Вахітовський районний суд Казані відправив блогера та колишнього військовослужбовця РФ Асхабалі Алібекова, відомого як "дикий десантник", у СІЗО через нібито напад на поліцейського.

Крім того, 9 квітня у Бєлгородському СІЗО в Російській Федерації помер волонтер Олександр Демиденко, який надавав допомогу українським біженцям.