Ракетный удар по Николаевщине: спасатели всю ночь тушили пожар на поле площадью 30 га (видео)

В Вознесенском районе Николаевской области из-за ракетного удара возникло возгорание на открытой территории. Процесс тушения, отмечают пожарные, был затруднен из-за потенциальной опасности детонации боеприпасов.

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Во вторник вечером, 23 июля россияне нанесли ракетный удар на открытой территории за пределами населенного пункта в Вознесенском районе Николаевской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

По его информации, в результате удара возникло возгорание сухой травы, которое потушили спасатели.

Травмированных в результате обстрелов нет, — сообщил он.

Как сообщали пожарные, ориентировочная площадь пожара составляет 30 га.

Процесс тушения был очень затруднен из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. Кроме того, указанная территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами и существует угроза детонации.

По состоянию на утро 24 июля открытого огня уже не наблюдается, но существуют отдельные очаги тления, доступ к которым невозможен из-за плотно загроможденных высокими кустарниками участков и потенциальной опасности детонации боеприпасов.

Как отмечается, на месте продолжают дежурить подразделения ГСЧС. Ситуация контролируемая и угрозы жилому сектору нет.

Напомним, в ночь на 24 июля ВС РФ атаковали "шахедами" Одесскую область. БПЛА попал в жилой пятиэтажный дом в Измаиле, в результате чего пострадали три человека.

Также россияне нанесли удар по Немышлянскому району Харькова. Было повреждено здание гуманитарного фонда, пять автомобилей и дом. В селе Лесное рядом с городом был разрушен экопарк.