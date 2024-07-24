Власти предупредили о взрывах: российский Shahed мог залететь в Румынию, — СМИ

В соцсетях опубликовали видео пожара на берегу якобы из-за падения российского дрона. Местные власти сообщили, что БпЛА пересекли Дунай и залетели на территорию страны.

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Российские войска в ночь на 24 июля дронами атаковали Измаил Одесской области. Местные власти сообщают о том, что было попадание в портовую инфраструктуру и жилую пятиэтажку: есть пострадавшие. Но также есть информация, что один из российских дронов залетел в Румынию и упал в районе села Плауру. Об этом сообщает NEWS.ro

Румынские СМИ сообщили, что российские беспилотники пересекли Дунай и залетели на территорию Румынии. Было опубликовано видео пожара на берегу якобы из-за падения "Шахеда". Румынские СМИ сообщают, что на севере в округе Тулча была объявлена воздушная тревога после того, как было замечено несколько дронов, приближающихся к границе. Было зарегистрировано 10 звонков на номер 112 из-за звука взрывов.

Пожар на территории Румынии после падения российского беспилотника

"Вчера вечером, около 02:20, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям объявила воздушную тревогу по северному району уезда Тулча, информируя население о возможности падения некоторых объектов на территории вблизи границы с Украиной. Сообщение было выдано после того, как структуры, выполняющие роль обороны и наблюдения за границами Румынии, около 02:10 заметили несколько объектов (дронов), приближающихся к северному району уезда Тулча", — сообщили власти.

Цитируемый источник уточнил, что "ни один район на нашей территории не подвергается атакам. Российской Федерации".

"Большая часть звонков поступила из муниципалитета Тулчи, и они сигнализировали о том, что были слышны взрывы. Округ Тулча предоставил им всю запрошенную информацию, чтобы понять, что то, что я слышу, происходит на территории Украины", — также говорится в пресс-релизе ISU Тулча.

По данным ведомства, в 03:46 воздушная тревога прекратилась.

В соцсетях также появилось несколько снимков в лесу, похожих на воронку от взрыва после падения БпЛА, но нет сообщений, когда было сделано фото.

Воронка от падения российского БПЛА Фото: NEWS.ro

Село Плару, которое упоминается в сообщении, находится на берегу речки Дунай. С другой стороны расположен Измаил. Российские БпЛА пересекли реку, атакуя этот украинский город.

Атака на Измаил в Одесской области

ВС РФ атаковали Одесскую область БпЛА "Шахед" в ночь на 24 июля. "В результате ночной атаки произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в Измаиле. Погибших нет, к сожалению есть пострадавшие — госпитализированы три человека", — говорится в сообщении Измаильской РДА.

Последствия атаки на Измаил

Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, двое из трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте. Также он сообщил, что в результате российского обстрела было разрушено несколько зданий припортовой инфраструктуры и повреждены три грузовых автомобиля. Пожар уже затушили.

Надо отметить, что в прошлом году российские дроны уже залетали на территорию Румынии. Тогда Румыния проинформировала союзников по НАТО о случае с дронами. В ответ Альянс выразил "твердую солидарность" с Бухарестом.