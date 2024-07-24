Влада попередила про вибухи: російський Shahed міг залетіти в Румунію, — ЗМІ

У соцмережах опублікували відео пожежі на березі нібито через падіння російського дрона. Місцева влада повідомила, що БпЛА перетнули Дунай і залетіли на територію країни.

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Російські війська в ніч на 24 липня дронами атакували Ізмаїл Одеської області. Місцева влада повідомляє про те, що було влучання в портову інфраструктуру та житлову п'ятиповерхівку: є постраждалі. Також є інформація, що один із російських дронів залетів у Румунію і впав у районі села Плауру. Про це повідомляє NEWS.ro

Румунські ЗМІ повідомили, що російські безпілотники перетнули Дунай і залетіли на територію Румунії. Було опубліковано відео пожежі на березі нібито через падіння "Шахеда". Румунські ЗМІ повідомляють, що на півночі в окрузі Тулча було оголошено повітряну тривогу після того, як було помічено кілька дронів, що наближаються до кордону. Було зареєстровано 10 дзвінків на номер 112 через звук вибухів.

Пожежа на території Румунії після падіння російського безпілотника

"Учора ввечері, близько 02:20, Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій оголосила повітряну тривогу по північному району повіту Тулча, інформуючи населення про можливість падіння деяких об'єктів на території поблизу кордону з Україною. Повідомлення було видано після того, як структури, що виконують роль оборони та спостереження за кордонами Румунії, близько 02:10 помітили кілька об'єктів (дронів), що наближаються до північного району повіту Тулча", — повідомила влада.

Цитоване джерело уточнило, що "жоден район на нашій території не піддається атакам Російської Федерації".

"Більшість дзвінків надійшла з муніципалітету Тулчі і вони сигналізували про те, що було чути вибухи. Округ Тулча надав їм усю запитану інформацію, щоб зрозуміти, що те, що я чую, відбувається на території України", — також ідеться у пресрелізі ISU Тулча.

За даними відомства, о 03:46 повітряна тривога припинилася.

У соцмережах також з'явилося кілька знімків у лісі, схожих на воронку від вибуху після падіння БПЛА, але немає повідомлень, коли було зроблено фото.

Воронка від падіння російського БПЛА Фото: NEWS.ro

Село Плару, яке згадується в повідомленні, розташоване на березі річки Дунай. З іншого боку розташований Ізмаїл. Російські БпЛА перетнули річку, атакуючи це українське місто.

Атака на Ізмаїл в Одеській області

ЗС РФ атакували Одеську область БпЛА "Шахед" у ніч на 24 липня. "Унаслідок нічної атаки відбулося влучання в житловий п'ятиповерховий будинок в Ізмаїлі. Загиблих немає, на жаль, є постраждалі — госпіталізовано троє осіб", — йдеться в повідомленні Ізмаїльської РДА.

Наслідки атаки на Ізмаїл

Як розповів очільник ОВА Олег Кіпер, двох із трьох постраждалих госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці. Також він повідомив, що внаслідок російського обстрілу було зруйновано кілька будівель припортової інфраструктури та пошкоджено три вантажні автомобілі. Пожежу вже загасили.

Треба зазначити, що минулого року російські дрони вже залітали на територію Румунії. Тоді Румунія поінформувала союзників по НАТО про випадок із дронами. У відповідь Альянс висловив "тверду солідарність" із Бухарестом.