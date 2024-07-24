ВС РФ ударили ракетами по Харькову: последствия двойной атаки (фото)

В результате ракетного удара в Харькове, как сообщил глава ХОВА, повреждено здание гуманитарного фонда, пять автомобилей и дом. В селе рядом разрушен экопарк.

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В среду утром, 24 июля, вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Немышлянскому району Харькова и селу Лесное. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его информации, в результате ракетного баллистического обстрела повреждены промышленное здание, пять автомобилей и один дом.

В результате одного из попаданий, по данным городского головы Игоря Терехова, загорелся частный дом. Информация о погибшем не подтвердилась, добавил он.

Кроме того, в с. Лесное Малоданиловской территориальной громады Харьковского района пострадал экопарк. В результате обстрела ранения получили два мужчины 41 и 18 лет. Также сгорело здание конюшни.

Как отметил глава территориальной общины Александр Гололобов, исчезла кенгуру, которая жила там.

Как информируют в ГСЧС, после удара произошел пожар на территории здания конюшни, пламя перекинулось на деревянную хозяйственную постройку и гостевой дом. Общая площадь пожара составила около 1 500 кв.м.

Работники экопарка оперативно и вовремя эвакуировали лошадей из конюшни.

"Суспільне" сообщает, что от удара по Харькову пострадал офис деминеров швейцарского благотворительного фонда FSD, который занимается гуманитарным разминированием.

В результате попадания повреждены шесть автомобилей, на которых работники выезжали на разминирование полей. По словам представителей FSD, все шесть авто — машины медиков организации. В самом здании обвалилось несколько этажей.

Сейчас прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 24 июля, начиная с 05:15 до 05:25, войска РФ нанесли ракетные удары по Немышлянскому району г. Харькова.

Точный тип ракет, которыми враг ударил по городу, устанавливается.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области баллистической ракетой "Искандер-М" и, из Белгородской области ракетой, тип которой устанавливается.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Сумскую область управляемой авиационной ракетой Х-69 и 8-ю ударными БпЛА типа Shahed.