ЗС РФ вдарили ракетами по Харкову: наслідки подвійної атаки (фото)

Внаслідок ракетного удару у Харкові, як повідомив глава ХОВА, пошкоджено будівлю гуманітарного фонду, п’ять автомобілів та будинок. У селі поряд зруйнований екопарк.

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У середу вранці, 24 липня, збройні сили Російської Федерації завдали удар по Немишлянському району Харкова та селу Лісне. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок ракетного балістичного обстрілу пошкоджено промислову будівлю, п’ять автомобілів та один будинок.

Внаслідок одного з влучань, за даними міського голови Ігоря Терехова, зайнявся приватний будинок. Інформація про загиблого не підтвердилася, додав він.

Окрім того, у с. Лісне Малоданилівської територіальної громади Харківського району постраждав екопарк. Внаслідок обстрілу поранення отримали два чоловіки 41 та 18 років. Також згоріла будівля стайні.

Як зазначив очільник територіальної громади Олександр Гололобов, зникла кенгуру, яка мешкала там.

Як інформують у ДСНС, після удару сталася пожежа на території будівлі конюшні, полум'я перекинулося на дерев'яну господарчу споруду та гостьовий будинок. Загальна площа пожежі становила близько 1 500 кв.м.

Працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні.

"Суспільне" повідомляє, що від удару по Харкову постраждав офіс демінерів швейцарського благодійного фонду FSD, який займається гуманітарним розмінуванням.

Внаслідок влучання пошкоджені шість автівок, на яких працівники виїжджали на розмінування полів. За словами представників FSD, всі шість авто — машини медиків організації. В самій будівлі обвалило кілька поверхів.

Наразі прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 24 липня, починаючи з 05:15 до 05:25, війська РФ завдали ракетні удари по Немишлянському району м. Харкова.

Точний тип ракет, якими ворог вдарив по місту, встановлюється.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що у ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та, із Бєлгородської області ракетою, тип якої встановлюється.

Нагадаємо, у ніч із 22 на 23 липня Збройні сили Російської Федерації атакували Сумщину керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8-ма ударними БпЛА типу Shahed.