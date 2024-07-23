РФ запустила Shahed та авіаракету Х-69 по Сумщині: деталі нічної атаки

За повідомленням Сумської ОВА, було завдано удару по обʼєктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. Проте командувач ПС Микола Олещук заявив, що керована авіаракета Х-69 не досягла своєї цілі.

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У ніч із 22 на 23 липня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотників типу Shahed та керованою авіаракетою типу Х-69. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у своєму Telegram.

"У ніч на 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області — РФ та 8-ма ударними БпЛА типу Shahed також із Курського напрямку. Атаковано Сумщину", — сказав Микола Олещук.

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За його словами, до відбиття ворожої атаки були залучені підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби ПС. Так, було знищено сім російських ударних дронів типу Shahed. Також в результаті активної протидії керована авіаракета не досягла своєї цілі.

Що відбувається на Сумщині

У Сумській ОВА розповіли, що окупанти завдали авіаудару по обʼєктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.

"В ніч на 23 липня ворог здійснив авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих немає.

Крім цього в регіоні було знищено сім російських дронів.

"У ніч на 23 липня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено сім ворожих БпЛА різних типів", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня російські військові атакували мирні українські міста. Так, в одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків дрона, на Сумщині противник завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також зафіксоване влучання на Полтавщині.

21 липня начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що окупанти атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області за допомогою незвичайних боєприпасів з флешетами.