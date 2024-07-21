Нічний удар ЗС РФ "Шахед"та "Іскандер": вибухи лунали у 10 областях України (інфографіка)

Сили ППО збили 35 дронів-камікадзе "Шахед", заявив командувач Повітряними Силами Микола Олещук. Крім того, дві ракети Х-59 не долетіли до цілей на українській території.

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У ніч на 21 липня ЗС РФ запустили по Україні 44 повітряних засоби ураження, які загрожували північним, південним та центральним областям. Вибухи лунали у Сумській області, де отримав пошкодження інфраструктурний об'єкт. Крім того, вибухало на Полтавщині та ще у восьми регіонах. Про деталі російського удару командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук розповів на сторінці Facebook.

У дописі Олещука вказано, що ворог вдарив трьома видами засобів ураження. Росіяни запустили по українцях три ракети "Искандер-М", дві ракети Х-59 та 39 дронів-камікадзе "Шахед". Силам протиповітряної оборони (ППО) вдалось збити 35 з 39 дронів. Крім того, ракети Х-59 "не досягнули своїх цілей". Про збиття "Іскандерів" командувач не повідомив.

Пуски ракет "Искандер-М" відбулись з двох регіонів — Курської області та Криму, пуски дронів-камікадзе — з Курська та Приморсько-Ахтарська, ідеться у дописі командувача. В Україні по них працювали зенітні установки, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

В яких областях лунали вибухи 21 липня:

Сумська; Полтавська; Київська; Чернігівська; Херсонська; Дніпропетровська; Донецька; Миколаївська; Одеська; Черкаська.

Обстріл 21 липня - Повітряні Сили ЗСУ про роботу ППО Фото: Микола Олещук

Нічний обстріл 21 липня — деталі

Повітряна тривога, оголошена через ракетно-дронову атаку ЗС РФ, тривала понад шість годин, свідчать повідомлення Telegram-каналу Повітряних Сил. На сторінках обласних військових адміністрацій можна дізнатись про результати роботи ППО та можливі руйнування внаслідок удару 21 липня.

Сумська ОВА о 7:32 повідомила про атаку росіян на об'єкт критичної інфраструктури у Шосткинському районі. По чому саме вдарив ворог та які пошкодження отримав об'єкт, не вказано: на місце виїхали рятувальники та ніші служби. У наступному дописі військова адміністрація написала про збиття двох "шахедів", які пролітали над областю.

Обстріл 21 липня - Сумська ОВА про наслідки удару ЗС РФ Фото: Скриншот

Полтавська ОВА та її голова Філіп Пронін підтвердили нічну атаку "шахедів". Зі слів посадовця, у регіоні працювали сили ППО, а повітряна тривога лунала чотири години. Руйнувань внаслідок російського обстрілу немає, ідеться у дописі. У моніторинговому каналі monitor о 2:51 написали, що вночі Полтаві та Миргороду загрожували сім "Шахед".

Обстріл 21 липня - Полтавська ОВА про наслідки удару ЗС РФ Фото: Скриншот

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко на сторінці Facebook доповів про наслідки ворожої атаки. З його слів, сили ППО дали успішно відсіч російським засобам ураження. Уламки дронів упали у двох районах області, у одному місці загорілась трава. Про постраждалих голова ОВА не повідомляв.

Обстріл 21 липня - Київська ОВА про наслідки удару ЗС РФ Фото: Скриншот

Над Дніпропетровською областю збили чотири дрони-камікадзе, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Про руйнування та постраждалих немає, написав посадовець.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім о 7:50 опублікував допис, у якому ідеться про збиття одного ворожого дрона.

Херсонська ОВА заявила про артилерійські та авіаудари ЗС РФ, які відбулись протягом минулої доби. Про деталі нічної атаки не ішлося.

Голови ще чотирьох областей, про які згадав Микола Олещук, Чернігівської, Донецької, Одеської та Черкаської, повідомляли про початок та завершення сигналів повітряної тривоги. Про роботу сил ППО керівники регіонів не писали.

Зазначимо, у ніч на 20 липня ЗС РФ запустили по українцях 21 повітряний засіб ураження, з них 17 — дронів і чотири — ракети "Искандер". Силам ППО вдалось збити 14 ворожих безпілотників, про знешкодження "Искандер-К" та "Искандер-М" не повідомлялось. Вибухи лунали в п'яти областях на сході, півночі та центрі.

Нагадуємо, вдень 19 липня росіяни вдарили по Миколаєву. Від російського удару загинуло четверо мирних жителів, серед них — 12-річний танцюрист Кирило Дядушко.