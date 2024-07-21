Ночной удар ВС РФ "Шахед" и "Искандер": взрывы раздавались в 10 областях Украины (инфографика)

Силы ПВО сбили 35 дронов-камикадзе "Шахед", заявил командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Кроме того, две ракеты Х-59 не долетели до целей на украинской территории.

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В ночь на 21 июля ВС РФ запустили по Украине 44 воздушных средства поражения, которые угрожали северным, южным и центральным областям. Взрывы раздавались в Сумской области, где получил повреждения инфраструктурный объект. Кроме того, взрывалось на Полтавщине и еще в восьми регионах. О деталях российского удара командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук рассказал на странице Facebook.

В заметке Олещука указано, что враг ударил тремя видами средств поражения. Россияне запустили по украинцам три ракеты "Искандер-М", две ракеты Х-59 и 39 дронов-камикадзе "Шахед". Силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить 35 из 39 дронов. Кроме того, ракеты Х-59 "не достигли своих целей". О сбивании "Искандеров" командующий не сообщил.

Пуски ракет "Искандер-М" состоялись из двух регионов — Курской области и Крыма, пуски дронов-камикадзе — из Курска и Приморско-Ахтарска, говорится в заметке командующего. В Украине по ним работали зенитные установки, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

В каких областях раздавались взрывы 21 июля:

Сумская; Полтавская; Киевская; Черниговская; Херсонская; Днепропетровская; Донецкая; Николаевская; Одесская; Черкасская.

Обстрел 21 июля — Воздушные Силы ВСУ о работе ПВО Фото: Микола Олещук

Ночной обстрел 21 июля — детали

Воздушная тревога, объявленная из-за ракетно-дроновой атаки ВС РФ, продолжалась более шести часов, свидетельствуют сообщения Telegram-канала Воздушных Сил. На страницах областных военных администраций можно узнать о результатах работы ПВО и возможных разрушениях в результате удара 21 июля.

Сумская ОГА в 7:32 сообщила об атаке россиян на объект критической инфраструктуры в Шосткинском районе. По чему именно ударил враг и какие повреждения получил объект, не указано: на место выехали спасатели и ниши службы. В следующем сообщении военная администрация написала об уничтожении двух "шахедов", которые пролетали над областью.

Обстрел 21 июля — Сумская ОГА о последствиях удара ВС РФ Фото: Скриншот

Полтавская ОГА и ее глава Филипп Пронин подтвердили ночную атаку "шахедов". По словам чиновника, в регионе работали силы ПВО, а воздушная тревога звучала четыре часа. Разрушений в результате российского обстрела нет, говорится в заметке. В мониторинговом канале monitor в 2:51 написали, что ночью Полтаве и Миргороду угрожали семь "Шахед".

Обстрел 21 июля — Полтавская ОГА о последствиях удара ВС РФ Фото: Скриншот

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко на странице Facebook доложил о последствиях вражеской атаки. По его словам, силы ПВО успешно дали отпор российским средствам поражения. Обломки дронов упали в двух районах области, в одном месте загорелась трава. О пострадавших глава ОВА не сообщал.

Обстрел 21 июля — Киевская ОВА о последствиях удара ВС РФ Фото: Скриншот

Над Днепропетровской областью сбили четыре дрона-камикадзе, сообщил глава ОГА Сергей Лысак. О разрушениях и пострадавших нет, написал чиновник.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в 7:50 опубликовал сообщение, в котором говорится о сбивании одного вражеского дрона.

Херсонская ОВА заявила об артиллерийских и авиаударах ВС РФ, которые состоялись за прошедшие сутки. О деталях ночной атаки речь не шла.

Главы еще четырех областей, о которых упомянул Николай Олещук, Черниговской, Донецкой, Одесской и Черкасской, сообщали о начале и завершении сигналов воздушной тревоги. О работе сил ПВО руководители регионов не писали.

Отметим, в ночь на 20 июля ВС РФ запустили по украинцам 21 воздушное средство поражения, из них 17 — дронов и четыре — ракеты "Искандер". Силам ПВО удалось сбить 14 вражеских беспилотников, об обезвреживании "Искандер-К" и "Искандер-М" не сообщалось. Взрывы раздавались в пяти областях на востоке, севере и центре.

Напоминаем, днем 19 июля россияне ударили по Николаеву. От российского удара погибли четверо мирных жителей, среди них — 12-летний танцор Кирилл Дядушко.