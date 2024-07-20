Удар по Сумщине, падение обломков в Киеве: РФ атаковала Украину дронами (карта)

В Соломенском районе Киева упали обломки. В Сумской области был атакован энергообъект. Также о "прилетах" сообщили в Полтавской области.

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В ночь на 20 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. О первых БПЛА Воздушные силы сообщили еще вечером 19 июля.

Так, в 22:47 в ВСУ заявили, что угроза со стороны ударных беспилотников ВС РФ есть для жителей Харьковской области. Позже стало известно, что дроны отправились в Полтавскую область, а Харьковщину враг атаковали управляемыми бомбами.

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Уж в 00:06 ночи 20 июля стало известно, что россияне атаковали дронами также Сумскую область. Позже воздушная тревога была объявлена в Киевской области и столице. Там сработали силы ПВО.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в 01:12 ночи.

Воздушная тревога в Украине

Последствия атаки на Киев

Утром 20 июля в Киевской городской военной администрации заявили, что в результате атаки БПЛА в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона.

"Информация уточняется. На данный момент данных о разрушениях или пострадавших нет", — сказано в сообщении от 05:58 утра.

Последствия атаки на Сумскую область

Сумская областная военная администрация заявила, что враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Конотопщины, применив БпЛА типа "Шахед".

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Один из вражеских беспилотников был уничтожен нашими силами противовоздушной обороны. Последствия атаки противника ликвидируются", — сказано в сообщении.

Последствия атаки на Полтавскую область

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин у себя в Telegram еще ночью написал, что есть попадания в Полтавском районе.

"В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших", — отметил он.

Напомним, в анонимном Telegram-канале сообщили, что в результате атаки РФ по Николаеву погиб ребенок. К сожалению, мальчик не успел добежать до подъезда.

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