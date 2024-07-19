Ракета РФ ударила по детской площадке в Николаеве: Зеленский рассказал подробности (фото)

В результате вражеской атаки ранения получили пять человек, еще трое погибли, в том числе и ребенок. Россия ежедневно доказывает, что мир на нее мало давит, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

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Днем 19 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар в детскую площадку возле жилого дома в Николаеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что по состоянию на 18:40 известно о пяти раненых людях и трех погибших, среди которых и ребенок.

Последствия атаки РФ по Николаеву Фото: ДСНС Последствия атаки РФ по Николаеву Фото: ДСНС

"Мои соболезнования родным и близким. Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало", — сказал президент.

Он добавил, что подобное уничтожение жизни должно быть остановлено. Зеленский убежден, что нужны новые решения в поддержку украинской защиты, РФ должна почувствовать силу мира.

Напомним, российские военные атаковали жилой район Николаева 19 июля. По словам городского головы Александра Сенкевича, повреждения получил жилой сектор.

Позже мэр отметил, что в результате атаки российских оккупантов количество жертв возросло до трех. По сообщению анонимного Telegram-канала, погиб ребенок около десяти лет, который не успел добежать до подъезда. Администратор канала отметил, что ребенок "принял на себя большую часть ракеты", его разорвало на части.