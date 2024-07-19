РФ атаковала жилой район Николаева: есть жертва, первые подробности

После удара российских военных зафиксированы повреждения жилого сектора. Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что есть пострадавшие и погибший гражданский.

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Днем 19 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Николаев. Зафиксирован прилет по жилому району. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

В 17:18 Сенкевич отметил, что в Николаеве прогремел взрыв.

"В Николаеве слышен взрыв. Пожалуйста, будьте в безопасных местах", — написал мэр.

В 17:27 глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что на место выехали скорые.

Позже он сообщил, что произошло попадание по жилому району, в результате чего есть пострадавшие и погибший гражданский.

"Известно о пострадавших. К сожалению, есть и погибший гражданский", — сказал Александр Сенкевич.

По его словам, также наблюдаются повреждения жилого сектора.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" отметили, что якобы погибла гражданская женщина.

Напомним, 19 июля Вооруженные силы Российской Федерации дважды ударили по жилой застройке центральной части Чугуева. По словам руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в результате вражеской атаки есть пострадавшие, в том числе и 14-летний мальчик. Раненые в среднем и легком состояниях госпитализированы, угрозы их жизни нет.

17 июля в пресс-службе ГСЧС рассказали, что в Мирнограде во время разборки завалов после удара российских оккупантов спасатели достали кота, который просидел там более суток. Животное было невредимым.