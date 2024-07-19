Россияне дважды ударили по центру Чугуева, есть раненые, — ХОВА (фото)
Рано утром 19 июля россияне ударили по центральной части города Чугуев на Харьковщине. По информации главы ОВА, ранения получили девять человек.
Около 4 часов утра пятницы, 19 июля, россияне коварно дважды ударили по жилой застройке центральной части города Чугуева. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его информации, в результате ударов по городу семь пострадавших, среди которых мальчик 14 лет. Все раненые в среднем и легком состояниях были госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы их жизни нет, подчеркнул Синегубов.
В то же время глава Чугуева Галина Минаева сообщает, что раненый мальчик находится в очень тяжелом состоянии.
Позже Олег Синегубов добавил, что количество раненых в результате ударов россиян по городу увеличилось до девяти.
Последствия ударов по городу
Первое попадание произошло рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина, сообщил глава ХОВА.
В результате второго попадания были повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания и частный дом.
Напомним, 13 июля, российские оккупанты обстреляли поселок Буды Харьковской области. В результате атаки пострадали более 20 человек, двое погибли.
Позже стало известно, что в результате обстрела поселка погибли начальник Харьковского районного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского райуправления, старший сержант Алексей Кощей.