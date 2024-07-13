Удар по Будам в Харьковской области: погиб начальник райуправления ГСЧС и полицейский (фото)

По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты ударили по железнодорожной станции в поселке Буды.

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В субботу, 13 июля, в результате обстрела поселка Буды погиб начальник Харьковского районного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Артем Костыря. Об этом сообщил Харьковский городской совет в Telegram.

"Работа спасателей всегда полна опасностей, особенно сейчас, когда государство-террорист системно и безжалостно уничтожает украинскую нацию", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Артем Костыря погиб во время повторного обстрела поселка Буды. Мэр Терехов уточнил, что российские войска "цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы прибыли на место происшествия".

Важно отметить, что ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил работников ГСЧС, полицию, медиков, ремонтников, которые ликвидируют последствия ракетных ударов и обстрелов ежедневно, среди которых был и Артем Костыря.

"Отмечу сегодня спасателей Харьковщины, которые проявили себя в помощи нашим людям. Андрей Плахонин, Артем Костыря, Максим Томко, Владислав Касьянюк, Андрей Скиба, Станислав Нещеретный. Все работники ГСЧС в Харьковской области! Спасибо! Также благодарен Светлане Шовчанской, врачу медицинской помощи", — сказал тогда Зеленский.

Кроме того, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, во время удара по Будам также погиб полицейский сектор реагирования патрульной полиции Харьковского райуправления, старший сержант Алексей Кощей. Он добавил, что ранения получили трое спасателей, полицейский и около 20 гражданских, в том числе один ребенок.

"Россия уже не впервые атакует экстренные службы, когда они спасают гражданских. За каждое такое преступление будет ответственность и ответ – в судах и на поле боя", – подчеркнул Клименко.

Российский удар под Харьковом был по железнодорожной станции

Напомним, что 13 июля российские оккупанты обстреляли поселок Буды Харьковской области. В результате атаки пострадали более 20 человек, двое погибли.

По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты ударили по железнодорожной станции.

"13 июля около 15:40 вооруженные силы России нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в поселке Буды Харьковского района. По прибытии служб войска РФ по тактике повторного удара ударили ракетой по той же локации", — заявило ведомство.

Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, жилые дома и автомобили. По предварительным данным, удар наносился двумя ракетами "Искандер-М".

Удар по Будам в Харьковской области Удар по Будам в Харьковской области Удар по Будам в Харьковской области Удар по Будам в Харьковской области Удар по Будам в Харьковской области Фото: Харьковская областная прокуратура

А 11 июля аналитики ISW сообщали, что российским оккупантам удалось пересечь реку Волчья и продвинуться возле агрегатного завода в Волчанске.