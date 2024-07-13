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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ обстреляла село Буды в Харьковской области: есть погибшие и пострадавшие

обстрел
Иллюстративное фото

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела погибло 2 людей, более 20 пострадали.

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В субботу, 13 июля, российские оккупанты обстреляли поселок Буды Харьковской области. В результате атаки пострадали более 20 человек, двое погибли. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела РФ гражданского объекта инфраструктуры зафиксировали 16 пострадавших.

"Из них 9 человек госпитализировали, среди них — один ребенок. Один человек погиб", — сообщили в ОВА.

Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также был поврежден автомобиль "скорой", который прибыл на вызов.

Синегубов про обстрел Буд Fullscreen
Синегубов про обстрел Буд

Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 22, а также стало известно об уже 2 погибших.

Синегубов про обстрел Буд Fullscreen
Синегубов про обстрел Буд

Напомним, 11 июля аналитики ISW сообщали, что российским оккупантам удалось пересечь реку Волчья и продвинуться возле агрегатного завода в Волчанске.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что ВС РФ планировали прорваться в районе Боровой на Харьковщине, но ВСУ сорвали планы врага.