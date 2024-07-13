ВС РФ обстреляла село Буды в Харьковской области: есть погибшие и пострадавшие

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела погибло 2 людей, более 20 пострадали.

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В субботу, 13 июля, российские оккупанты обстреляли поселок Буды Харьковской области. В результате атаки пострадали более 20 человек, двое погибли. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела РФ гражданского объекта инфраструктуры зафиксировали 16 пострадавших.

"Из них 9 человек госпитализировали, среди них — один ребенок. Один человек погиб", — сообщили в ОВА.

Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также был поврежден автомобиль "скорой", который прибыл на вызов.

Синегубов про обстрел Буд

Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 22, а также стало известно об уже 2 погибших.

Синегубов про обстрел Буд

Напомним, 11 июля аналитики ISW сообщали, что российским оккупантам удалось пересечь реку Волчья и продвинуться возле агрегатного завода в Волчанске.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что ВС РФ планировали прорваться в районе Боровой на Харьковщине, но ВСУ сорвали планы врага.