ВС РФ сбросили авиабомбы на Белый Колодезь на Харьковщине: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Жертвами российского обстрела стали двое мужчин и одна женщина. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил о 9 пострадавших. В населенном пункте горели дома.

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Российские войска массированно ударили авиацией по жилому сектору поселка Белый Колодезь Волчанской громады на Харьковщине. В результате вражеской атаки погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 12 июля.

Враг сбросил на населенный пункт авиабомбы накануне вечером.

Среди погибших — двое мужчин и одна женщина. Еще 8 человек пострадали.

Взрывы разрушили жилые дома и надворные застройки. В результате обстрела горели два одноэтажных многоквартирных дома барачного типа и хозяйственные постройки общей площадью около 1800 кв.м.

"Спасатели ликвидировали пожары под угрозой повторных вражеских ударов", — заявили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что россияне обстреляли пгт Белый Колодезь в 17:38.

По его данным, пострадали 9 человек: мужчины 22, 38, 43, 44, 45, 64 и женщины 47, 63, 68 лет.

Синегубов добавил, что россияне на Харьковском направлении за последние сутки продолжали вести активные действия. Всего произошло шесть вражеских штурмов в районах Волчанска и Глубокого. Оккупанты задействовали авиацию.

Ситуация на Харьковском направлении по состоянию на 12 июля Фото: Deep State

Напомним, 11 июля аналитики ISW сообщали, что российским оккупантам удалось пересечь реку Волчья и продвинуться возле агрегатного завода в Волчанске.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что ВС РФ планировали прорваться в районе Боровой на Харьковщине, но ВСУ сорвали планы врага.