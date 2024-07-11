"Даже метр земли забрать не смог": как 3-я ОШБр разрушила планы врага возле Боровой (карта)

В районе Боровой на Харьковщине ВС РФ продолжают попытки проведения локальных штурмовых действий. Ситуация в полосе ответственности 3-й ОШБр контролируемая, отметил майор ВСУ Максим Жорин.

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Вооруженные силы Российской Федерации планировали осуществить прорыв и продвинулись в районе Боровой Харьковской области, однако украинские бойцы разрушили замысел врага. Об этом сообщил майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Актуальная ситуация на Харьковщине в районе Боровой на сегодняшний день следующая. Враг действительно планировал сделать здесь прорыв и продвинуться вперед, однако даже 1 метр земли забрать не смог", — сказал Максим Жорин.

Ситация в районе села Боровая

Он отметил, что сейчас ситуация в полосе ответственности 3-й ОШБр контролируемая.

По словам Жорина, планы продвижения оккупантов были разрушены благодаря созданию огневых мешков, в которых врага "затягивали и уничтожали", в основном с помощью беспилотных летательных аппаратов и зачистки пехотой.

Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что противник продолжает попытки проводить локальные штурмовые действия на этом участке фронта, но основной его потенциал пока сбит.

Напомним, 5 июля спикер 3-й ОШБр Александр Бородин сообщил, что оккупанты продолжают давить на украинских бойцов по всей линии фронта, в частности возле села Боровая на Купянском направлении Харьковской области. Он отметил, что противник применяет пехотные штурмы и химическое оружие.

11 июля глава городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что россияне хотят выйти к левому берегу реки Оскол в Харьковской области, поэтому постоянно атакуют и пытаются продавить оборону ВСУ на Купянском направлении.