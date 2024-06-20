Наступление ВС РФ на Боровую на Харьковщине: что даст врагу открытие еще одного фронта (видео)

Российские военные наступали на Боровую в прошлом году, тогда врагу удалось достичь определенных тактических успехов. Противнику нужно выйти к реке Оскол для создания плацдарма, рассказал военно-политический аналитик Денис Попович.

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Вооруженные силы Российской Федерации готовят наступление на Боровую в Харьковской области. Военно-политический аналитик Денис Попович в комментарии FREEДОМ назвал две возможные цели врага на этом направлении.

Он отметил, что видит два варианта, почему враг может наступать на Боровую на Харьковщине. По его словам, россияне наступали и в прошлом году, в частности, смогли достичь определенных тактических успехов примерно в июне прошлого года.

Попович отметил, что оккупантам нужно выйти к реке Оскол, чтобы создать соответствующий плацдарм и попытаться дальше отвоевать те участки, которые были потеряны во время украинского контрнаступления в сентябре 2022 года.

Также враг может пытаться создать другую точку напряжения на фронте, чтобы растянуть украинские подразделения.

"Скажем так, сейчас, провалив наступление на севере Харьковской области, противник, очевидно, пытается создать другую точку, приложить усилия для того, чтобы попытаться растянуть украинские резервы", — сказал Денис Попович.

Он отметил, что согласно данным DeepState, на этом направлении собрано уже около десяти тысяч человек, тогда как противостоит оккупантам 3-я ОШБр. Несмотря на то, что это мотивированное, крепкое и серьезное подразделение, численное преимущество ВС РФ есть.

"Поэтому, очевидно, есть расчет, что на усиление Третьей штурмовой будут перебрасывать другие подразделения, что создаст какие-то дыры, по замыслу российского командования, на тех участках, откуда будут забирать эти подразделения", — пояснил он.

По словам Поповича, это создание еще одной "воронки" резерва, которую ВС РФ хотели бы оттянуть с других участков фронта, чтобы пытаться там наступать.

Напомним, 19 июня аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что для ВС РФ важна ось Купянск — Сватово — Кременная, враг хочет вытеснить ВСУ за реку Оскол. Он отметил, что россияне хотят реализовать стратегию, когда пехота при поддержке артиллерии будет пытаться прорваться на Боровую на Харьковщине.

В тот же день заместитель командира 3-й ОШБр Родио Кудряшов рассказал, что ВС РФ имеют определенные тактические успехи в районе Боровой. Однако сейчас оккупанты находятся на "достаточном расстоянии" от поселка.