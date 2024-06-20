Наступ ЗС РФ на Борову на Харківщині: що дасть ворогу відкриття ще одного фронту (відео)

Російські військові наступали на Борову минулого року, тоді ворогу вдалося досягти певних тактичних успіхів. Противнику потрібно вийти до річки Оскіл для створення плацдарму, розповів військово-політичний аналітик Денис Попович.

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Збройні сили Російської Федерації готують наступ на Борову в Харківській області. Військово-політичний аналітик Денис Попович у коментарі FREEДОМ назвав дві можливі мети ворога на цьому напрямку.

Він зауважив, що бачить два варіанти, чому ворог може наступати на Борову на Харківщині. За його словами, росіяни наступали й минулого року, зокрема, змогли досягти певних тактичних успіхів приблизно в червні минулого року.

Попович наголосив, що окупантам потрібно вийти до річки Оскіл, аби створити відповідний плацдарм та спробувати далі відвоювати ті ділянки, що були втрачені під час українського контрнаступу у вересні 2022 року.

Також ворог може намагатися створити іншу точку напруги на фронті, аби розтягнути українські підрозділи.

"Скажімо так, наразі, проваливши наступ на півночі Харківської області, противник, очевидно, намагається створити іншу точку, докласти зусиль для того, щоб спробувати розтягнути українські резерви", — сказав Денис Попович.

Він наголосив, що відповідно до даних DeepState, на цьому напрямку зібрано вже близько десяти тисяч осіб, тоді як протистоїть окупантам 3-я ОШБр. Попри те, що це мотивований, міцний та серйозний підрозділ, чисельна перевага ЗС РФ є.

"Тому, вочевидь, є розрахунок, що на посилення Третьої штурмової перекидатимуть інші підрозділи, що створить якісь діри, за задумом російського командування, на тих ділянках, звідки забиратимуть ці підрозділи", — пояснив він.

За словами Поповича, це створення ще однієї "воронки" резерву, яку ЗС РФ хотіли б відтягнути з інших ділянок фронту, аби намагатися там наступати.

Нагадаємо, 19 червня аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що для ЗС РФ важливою є вісь Купʼянськ — Сватове — Кремінна, ворог хоче витіснити ЗСУ за річку Оскіл. Він наголосив, що росіяни хочуть реалізувати стратегію, коли піхота зі підтримки артилерії намагатиметься прорватися на Борову на Харківщині.

Того ж дня заступник командира 3-ї ОШБр Родіо Кудряшов розповів, що ЗС РФ мають певні тактичні успіхи в районі Борової. Проте нині окупанти перебувають на "достатній відстані" від селища.