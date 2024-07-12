ЗС РФ скинули авіабомби на Білий Колодязь на Харківщині: є загиблі та постраждалі (фото)

Жертвами російського обстрілу стали двоє чоловіків та одна жінка. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про 9 постраждалих. У населеному пункті горіли будинки.

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Російські війська масовано вдарили авіацією по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Про це повідомила пресслужба ДСНС у п'ятницю, 12 липня.

Ворог скинув на населений пункт авіабомби напередодні ввечері.

Серед загиблих — двоє чоловіків та одна жінка. Ще 8 людей постраждали.

Вибухи зруйнували житлові будинки та надвірні забудови. Внаслідок обстрілу горіли два одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 кв.м.

"Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів", — заявили в ДСНС.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни обстріляли смт Білий Колодязь о 17:38.

За його даними, постраждали 9 людей: чоловіки 22, 38, 43, 44, 45, 64 та жінки 47, 63, 68 років.

Синєгубов додав, що росіяни на Харківському напрямку за останню добу продовжували вести активні дії. Загалом відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти задіювали авіацію.

Cитуація на Харківському напрямку станом на 12 липня Фото: Deep State

Нагадаємо, 11 липня аналітики ISW повідомляли, що російським окупантам вдалося перетнути річку Вовча і просунутися біля агрегатного заводу у Вовчанську.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що ЗС РФ планували прорватися в районі Борової на Харківщині, але ЗСУ зірвали плани ворога.