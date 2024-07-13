ЗС РФ обстріляла село Буди в Харківській області: є загиблі та постраждалі

За словами глави ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людей, понад 20 постраждали.

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У суботу, 13 липня, російські окупанти обстріляли селище Буди Харківської області. Унаслідок атаки постраждали понад 20 осіб, двоє загинули. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу РФ цивільного об'єкта інфраструктури зафіксували 16 постраждалих.

"Із них 9 осіб госпіталізували, серед них — одна дитина. Одна людина загинула", — повідомили в ОВА.

Кількість постраждалих зросла після повторного обстрілу локації. Також було пошкоджено автомобіль "швидкої", який прибув на виклик.

Синєгубов про обстріл Буд

Пізніше глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 22, а також стало відомо про вже 2 загиблих.

Синєгубов про обстріл Буд

Нагадаємо, 11 липня аналітики ISW повідомляли, що російським окупантам вдалося перетнути річку Вовча і просунутися біля агрегатного заводу у Вовчанську.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що ЗС РФ планували прорватися в районі Борової на Харківщині, але ЗСУ зірвали плани ворога.