Прямое попадание: ВС РФ атаковали пожарную часть на Запорожье (фото)

Спасатели в момент российского удара находились в укрытии и не пострадали, заявили в ГСЧС. В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

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В среду, 10 июля, в результате атаки Российской Федерации на один из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области загорелось здание пожарной части. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве заявили о прямом попадании в помещение, но не уточнили, что именно "прилетело".

"В результате горела кровля гаража на площади 400 кв.м и поврежден пожарно-спасательный автомобиль", — рассказали спасатели.

Огнеборцы в момент удара находились в укрытии и не пострадали.

Повреждена пожарно-спасательная часть в Запорожье Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

"Страна-террорист, не имея никаких моральных или гражданских ценностей, вопреки международным конвенциям и доктринам, продолжает атаки на украинских спасателей", — говорится в сообщении ГСЧС.

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что в течение последних суток российской войска нанесли 476 ударов по 11 населенным пунктам региона.

В частности оккупанты совершили 5 авиаударов по Роботино, Ровнополью и Копаням, выпустили 228 БпЛА различной модификации, нанесли 227 артобстрелов. А также 16 раз накрывали Роботино, Гуляйполе, Новоданиловку и Малиновку из РСЗО.

Напомним, 16 июня ВС РФ сбросили 500-килограммовую бомбу на жилые дома и пожарную часть в Селидово Донецкой области. Один спасатель получил ранения.

29 июня Россия обстреляла город Вольнянск неподалеку от Запорожья. Жертвами атаки стали семь человек, среди погибших — трое детей.