ВС РФ обстреляли Вольнянск вблизи Запорожья: есть погибшие и раненые, среди них дети (фото)

По последним данным МВД, погибло семь человек, из них двое детей. Еще 18 человек, среди которых 4 детей — травмированы. Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к партнерам с просьбой предоставить больше современных систем ПВО Украине.

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В субботу, 29 июня, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали город Вольнянск Запорожской области. Жертвами российского удара стали семь человек. Двое погибших — дети. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, в городе поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

"Враг совершил очередной ужасный теракт против гражданского населения. Ракетными ударами обстрелял один из городов Запорожской области. Известно о семи погибших, среди которых двое детей. Еще по меньшей мере десять человек ранены", — заявил Федоров.

Он отметил, что атака произошла "среди белого дня, в выходной день", когда люди проводили свой досуг в центре города, где не было никакой военной инфраструктуры.

"Врагу это мы точно не простим", — подчеркнул глава Запорожской ОГА.

Известно, что первый взрыв в Запорожском районе прогремел около 14:31. Второй - в 17:40, а третий — в 17:57.

Вольнянск находится в 18 км от областного центра.

Реакция Зеленского на обстрел Вольнянска

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас известно об одиннадцати раненых — трое из них дети. Глава государства обнародовал фото последствий обстрела Вольнянска.

Фото: Zelenskiy / Official

Все службы работают на месте и будут максимально помогать. Количество пострадавших еще может возрасти, отметил президент.

"Наши города и общины ежедневно страдают от таких российских ударов. Но есть способы это преодолеть: уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине", — написал Зеленский на своей странице в Telegram.

Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают. И добавил, что любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней.

По состоянию на 20:15 Министерство внутренних дел Украины уточнило что 18 человек травмированы, среди которых 4 детей.

"В результате попаданий произошло возгорание торговых помещений, домовладений и транспортных средств. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Благодаря оперативному реагированию ГСЧС все пожары ликвидированы", — заявил глава МВД Игорь Клименко.

Чрезвычайники проводят поисково-спасательную операцию. Также работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы.

Фото: МВС Фото: ГСЧС

Напомним, 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. Один человек погиб, еще 12 пострадали.

Полиция разыскивала еще пятерых человек, которые на момент удара могли быть внутри дома. Известно, что двое из них вышли на связь.