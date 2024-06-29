ЗС РФ обстріляли Вільнянськ поблизу Запоріжжя: є загиблі і поранені, серед них діти (фото)

За останніми даними МВС, загинуло семеро людей, з них двоє дітей. Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей — травмовано. Президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до партнерів з проханням надати більше сучасних систем ППО Україні.

Related video

У суботу, 29 червня, Збройні сили Російської Федерації атакували місто Вільнянськ Запорізької області. Жертвами російського удару стали семеро людей. Двоє загиблих — діти. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, у місті пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

"Ворог здійснив черговий жахливий теракт проти цивільного населення. Ракетними ударами обстріляв одне з міст Запорізької області. Наразі відомо про сімох загиблих, серед яких двоє дітей. Ще щонайменше десятеро людей поранені", — заявив Федоров.

Він зазначив, що атака сталася "серед білого дня, у вихідний день", коли люди проводили своє дозвілля у центрі міста, де не було жодної військової інфраструктури.

"Ворогу це ми точно не пробачимо", — наголосив очільник Запорізької ОВА.

Відомо, що перший вибух у Запорізькому районі пролунав близько 14:31. Другий — о 17:40, а третій — о 17:57.

Вільнянськ знаходиться за 18 км від обласного центру.

Реакція Зеленського на обстріл Вільнянська

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Глава держави оприлюднив фото наслідків обстрілу Вільнянська.

Фото: Zelenskiy / Official

Усі служби працюють на місці та максимально допомагатимуть. Кількість постраждалих іще може зрости, зазначив президент.

"Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні", — написав Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

Він подякував усім партнерам, які допомагають. І додав, що будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів.

Станом на 20:15 Міністерство внутрішніх справ України уточнило що 18 осіб травмовано, серед яких 4 дітей.

"Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані", — заявив глава МВС Ігор Клименко.

Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.

Фото: МВС Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Одна людина загинула, ще 12 постраждали.

Поліція розшукувала ще п'ятьох осіб, які на момент удару могли бути всередині будинку. Наразі відомо, що двоє з них вийшли на зв'язок.