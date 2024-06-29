Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: двоє людей вийшли на зв'язок, — ОВА

Зі слів голови ОВА Сергія Лисака, доля ще кількох людей залишається невідомою. На місці влучання російської ракети надзвичайники продовжують розбирати завали.

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У Дніпрі на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки, яка в п'ятницю, 28 червня, постраждала від російського ракетного удару. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

За його словами, це мама і син, які в момент ворожої атаки перебували за межами домівки

"На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою", — написав Лисак

На місці трагедії триває пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що наразі відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

"Все робиться, щоб з’ясувати всі обставини, всі деталі. Обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили і заради захисту наших людей", — запевнив глава держави.

Нагадаємо, 28 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі. Внаслідок атаки частина будинку обвалилася.

Станом на ранок 29 червня зниклими вважалися п'ятеро людей. Серед постраждалих — шестимісячна дитина та вагітна жінка. В одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Також пошкоджено 11 автівок.