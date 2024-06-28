У Дніпрі обвалилася частина будинку, зруйнованого після атаки РФ (відео)

Згідно з оновленими даними Дніпропетровської ОВА, після атаки російських військ у Дніпрі постраждали вже 9 осіб. Три мешканці будинку перебувають у важкому стані.

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Після удару російської ракети по житловому будинку в Дніпрі обвалилася його частина. На місці продовжують працювати всі необхідні спецслужби. Про це повідомляють "Новини.LIVE".

Станом на 19:45 відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше, попередив глава МВС України Ігор Клименко.

"Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка рятувальники витягли з автомобіля — постраждалого засипало частинами понівеченого будинку", — ідеться в публікації.

Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що серед постраждалих і семимісячне немовля, у якого отруєння чадним газом.

Обстріл будинку в Дніпрі: постраждали 9 осіб

Згідно з оновленими даними, після атаки російських військ на Дніпро постраждали вже 9 осіб. Три мешканці будинку перебувають у важкому стані.

"Попередньо, дві людини не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальна операція триває", — повідомляється в публікації ОВА.

Нагадаємо, що у дев'ятиповерхівці в Дніпрі, в яку влучила ракета, руйнувань зазнали кілька верхніх поверхів.

Також повідомлялося, що російські війська запускають "зграї" розвідувальних дронів. У Повітряних силах повідомили про мету росіян.