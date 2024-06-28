В Днепре обвалилась часть дома, разрушенного после атаки РФ (видео)

Согласно обновленным данным Днепропетровской ОВА, после атаки российских войск в Днепре пострадали уже 9 человек. Три жителя дома находятся в тяжелом состоянии.

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После удара российской ракеты по жилому дому в Днепре обрушилась его часть. На месте продолжают работать все необходимые спецслужбы. Об этом сообщают "Новини.LIVE".

По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. К сожалению, жертв может быть больше, предупредил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину спасатели вытащили из автомобиля — пострадавшего засыпало частями изуродованного дома", — говорится в публикации.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что среди пострадавших и семимесячный младенец, у которого отравление угарным газом.

Обстрел дома в Днепре: пострадали 9 человек

Согласно обновленным данным, после атаки российских войск на Днепр пострадали уже 9 человек. Три жителя дома находятся в тяжелом состоянии.

"Предварительно, два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается", — сообщается в публикации ОВА.

Напомним, что девятиэтажке в Днепре, в которую попала ракета, разрушения получили несколько верхних этажей.

Также сообщалось, что российские войска запускают "стаи" разведывательных дронов. В Воздушных силах сообщили о цели россиян.