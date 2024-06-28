ЗС РФ завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі: перші подробиці (фото)
У девʼятиповерхівці зруйновано декілька верхніх поверхів. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, попередньо є поранені громадяни.
Ввечері 28 червня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Дніпру, пошкоджено девʼятиповерхівку. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram.
"Ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів", — сказав Сергій Лисак.
Він зауважив, що в результаті атаки попередньо є поранені.
Крім цього, Лисак зауважив, що протягом дня окупанти атакували Нікопольщину за допомогою дронів-камікадзе та артилерії загалом понад десять разів.
"Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади", — повідомив він.
За його словами, постраждали 55-річний чоловік та 53-річна жінка. Крім цього, пошкоджено три багатоквартирні та вісім приватних будинків, понівечено два ліцеї, адмінбудівля, релігійна установа.Важливо
"Побиті й 2 господарські споруди, стільки ж гаражів та легковиків, мікроавтобус, парник. Зачепило інфраструктуру, газогони та лінії електропередач", — розповів голова Дніпропетровської ОВА.
Він додав, що ворог також атакував Синельниківщину, було пошкоджено шість приватних будинків, три нежитлові споруди, лінію електропередач і газогін.
Нагадаємо, 27 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що уламки ворожої ракети впали на проїжджу частину, що в результаті спричинило ДТП. Поранення отримали два водії.
Того ж дня речник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що ЗС РФ атакували Харків авіабомбою вагою 500 кілограмів. Снаряд поцілив по Київському районі та пошкодив три житлових будинки й корпус закладу вищої освіти.