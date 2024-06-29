У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару по багатоповерхівці (фото)

П'ятеро людей не виходять на зв'язок після ракетного удару по будинку. Поліція прийняла 37 заяв від потерпілих.

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Станом на ранок суботи 29 червня, рятувальні підрозділи, які всю ніч розбирали завали, наразі проводять пошуково-рятувальні роботи в багатоповерховому будинку, в якій влучила російська ракета. Про це повідомили у ДСНС.

За останніми даними, загинула 1 особа, постраждало 12 людей, з них шестимісячне немовля та вагітна жінка. Було врятовано 2 людей.

В одному з під'їздів будинку зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошкоджено 11 автомобілів.

Ліквідовано пожежу на площі 150 кв. м. Вже вивезено 190 тонн будівельного сміття.

Загалом до проведення робіт від служби надзвичайних ситуацій залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, за інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей.

"Суспільне" інформує, що на місці ракетного удару зранку також працюють медики та комунальники. Триває розбір завалів зруйнованих поверхів будинку, а також у внутрішньому дворі.

За допомогою спецтехніки знімають бетонні плити.

Поруч з багатоповерхівкою розгорнуто пункт допомоги потерпілим. Наразі поліція прийняла вже 37 заяв.

Нагадаємо, що після ракетного удару співробітникам ДСНС вдалося витягти чоловіка з автомобіля, якого засипало частинами понівеченого будинку.