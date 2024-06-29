В Днепре продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара по многоэтажке (фото)

Пять человек не выходят на связь после ракетного удара по дому. Полиция приняла 37 заявлений от пострадавших.

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По состоянию на утро субботы 29 июня, спасательные подразделения, которые всю ночь разбирали завалы, сейчас проводят поисково-спасательные работы в многоэтажном доме, в которой попала российская ракета. Об этом сообщили в ГСЧС.

По последним данным, погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них шестимесячный младенец и беременная женщина. Было спасено 2 человека.

В одном из подъездов дома разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей.

Ликвидирован пожар на площади 150 кв. м. Уже вывезено 190 тонн строительного мусора.

Всего к проведению работ от службы чрезвычайных ситуаций привлечено более 100 спасателей и 35 единиц техники.

Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, по информации полиции, пропавшими считаются 5 человек.

"Суспільне" информирует, что на месте ракетного удара утром также работают медики и коммунальщики. Продолжается разбор завалов разрушенных этажей дома, а также во внутреннем дворе.

С помощью спецтехники снимают бетонные плиты.

Рядом с многоэтажкой развернут пункт помощи пострадавшим. Сейчас полиция приняла уже 37 заявлений.

Напомним, что после ракетного удара сотрудникам ГСЧС удалось извлечь мужчину из автомобиля, которого засыпало частями искореженного дома.