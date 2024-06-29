Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: два человека вышли на связь, — ОВА

По словам председателя ОГА Сергея Лысака, судьба еще нескольких человек остается неизвестной. На месте попадания российской ракеты чрезвычайники продолжают разбирать завалы.

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В Днепре на связь вышли двое жителей многоэтажки, которая в пятницу, 28 июня, пострадала от российского ракетного удара. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, это мама и сын, которые в момент вражеской атаки находились за пределами дома

"К счастью, с ними все в порядке. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной", — написал Лысак

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что сейчас известно об одном погибшем человеке и 12 пострадавших.

"Все делается, чтобы выяснить все обстоятельства, все детали. Обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. Мы готовим новые решения ради нашей силы и ради защиты наших людей", — заверил глава государства.

Напомним, 28 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. В результате атаки часть дома обрушилась.

По состоянию на утро 29 июня пропавшими считались пять человек. Среди пострадавших — шестимесячный ребенок и беременная женщина. В одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Также повреждены 11 автомобилей.