Пряме влучання: ЗС РФ атакували пожежну частину на Запоріжжі (фото)

Рятувальники в момент російського удару перебували в укритті й не постраждали, заявили в ДСНС. Внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

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У середу, 10 липня, внаслідок атаки Російської Федерації на один з прифронтових населених пунктів у Запорізькій області зайнялася будівля пожежної частини. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У відомстві заявили про пряме влучання у приміщення, але не уточнили, що саме "прилетіло".

"У результаті горіла покрівля гаража на площі 400 кв.м та пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль", — розповіли рятувальники.

Вогнеборці в момент удару знаходилися в укритті та не постраждали.

Пошкоджена пожежно-рятувальна частина на Запоріжжі Фото: ДСНС Фото: ДСНС

"Країна-терорист, не маючи жодних моральних чи громадянських цінностей, всупереч міжнародним конвенціям та доктринам, продовжує атаки на українських рятувальників", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що впродовж останньої доби російській війська завдали 476 ударів по 11 населених пунктах регіону.

Зокрема окупанти здійснили 5 авіаударів по Роботиному, Рівнопіллю та Копаням, випустили 228 БпЛА різної модифікації, завдали 227 артобстрілів. А також 16 разів накривали Роботине, Гуляйполе, Новоданилівку та Малинівку з РСЗВ.

Нагадаємо, 16 червня ЗС РФ скинули 500-кілограмову бомбу на житлові будинки та пожежну частину у Селидовому Донецької області. Один рятувальник дістав поранення.

29 червня Росія обстріляла місто Вільнянськ неподалік Запоріжжя. Жертвами атаки стали семеро людей, серед загиблих — троє дітей.