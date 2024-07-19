Росіяни двічі вдарили по центру Чугуєва, є поранені, — ХОВА (фото)

Рано вранці 19 липня росіяни вдарили по центральній частині міста Чугуїв на Харківщині. За інформацією глави ОВА, поранення отримали дев'ять людей.

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Близько 4 години ранку п'ятниці, 19 липня, росіяни підступно двічі вдарили по житловій забудові центральної частини міста Чугуєва. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок ударів по місту семеро постраждалих, серед яких хлопчик 14 років. Усі поранені в середньому та легкому станах були госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози їх життю немає, наголосив Синєгубов.

Водночас очільниця Чугуєва Галина Мінаєва повідомляє, що поранений хлопчик знаходиться у дуже важкому стані.

Пізніше Олег Синєгубов додав, що кількість поранених внаслідок ударів росіян по місту збільшилася до дев'яти.

Наслідки ударів по місту

Перше влучання сталося поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини, повідомив глава ХОВА.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Внаслідок другого влучання було пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі та приватний будинок.

Нагадаємо, 13 липня, російські окупанти обстріляли селище Буди Харківської області. Унаслідок атаки постраждали понад 20 осіб, двоє загинули.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу селища загинули начальник Харківського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського райуправління, старший сержант Олексій Кощей.