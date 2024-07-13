Удар по Будах у Харківській області: загинув начальник райуправління ДСНС і поліцейський (фото)

За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили по залізничній станції в селищі Буди.

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У суботу, 13 липня, внаслідок обстрілу селища Буди загинув начальник Харківського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Артем Костиря. Про це повідомила Харківська міська рада в Telegram.

"Робота рятувальників завжди сповнена небезпек, особливо зараз, коли держава-терорист системно і безжально знищує українську націю", — йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що Артем Костиря загинув під час повторного обстрілу селища Буди. Мер Терехов уточнив, що російські війська "цинічно і цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби прибули на місце події".

Важливо зазначити, що раніше, 20 травня, президент України Володимир Зеленський подякував працівникам ДСНС, поліції, медикам, ремонтникам, які ліквідовують наслідки ракетних ударів і обстрілів щодня, серед яких був і Артем Костиря.

"Відзначу сьогодні рятувальників Харківщини, які проявили себе в допомозі нашим людям. Андрій Плахонін, Артем Костиря, Максим Томко, Владислав Касьянюк, Андрій Скиба, Станіслав Нещеретний. Усі працівники ДСНС у Харківській області! Дякую! Також вдячний Світлані Шовчанській, лікарю медичної допомоги", — сказав тоді Зеленський.

Крім того, як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, під час удару по Будах також загинув поліцейський сектор реагування патрульної поліції Харківського райуправління, старший сержант Олексій Кощей. Він додав, що поранення дістали троє рятувальників, поліцейський і близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

"Росія вже не вперше атакує екстрені служби, коли вони рятують цивільних. За кожен такий злочин буде відповідальність і відповідь — у судах і на полі бою", — наголосив Клименко.

Російський удар під Харковом був по залізничній станції

Нагадаємо, що 13 липня російські окупанти обстріляли селище Буди Харківської області. Унаслідок атаки постраждали понад 20 осіб, двоє загинули.

За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили по залізничній станції.

"13 липня близько 15:40 збройні сили Росії завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в селищі Буди Харківського району. Після прибуття служб війська РФ за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації", — заявило відомство.

Пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. За попередніми даними, удар завдавали двома ракетами "Іскандер-М".

Удар по Будах у Харківській області Удар по Будах у Харківській області Удар по Будах у Харківській області Удар по Будах у Харківській області Удар по Будах у Харківській області Фото: Харківська обласна прокуратура

А 11 липня аналітики ISW повідомляли, що російським окупантам вдалося перетнути річку Вовча і просунутися біля агрегатного заводу у Вовчанську.