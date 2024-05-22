ЗС РФ завдали ракетного удару по дитсадку на Харківщині: що відомо про наслідки (фото)

Після ракетного удару противника виникла пожежа та зафіксовані руйнування. Рятувальникам вдалося загасити займання, площею у 200 квадратних метрів.

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Вранці 22 травня Збройні сили Російської Федерації атакували ракетами дитячий садок у Чугуєві Харківської області. В результаті ворожої атаки вісім людей отримали поранення. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Telegram.

"Сьогодні близько 8-ї ранку ракетами атаковано садочок в Чугуєві. За попередніми даними, 8 людей отримали травми", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що в результаті ворожого удару виникла пожежа й руйнування. Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 200 квадратних метрів.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Крім цього, напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитсадок у селищі Золочів Богодухівського району.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вранці було завдано ракетного удару по центральній частині Чугуєва, пошкоджено дитсадок є постраждалі.

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Пізніше він зауважив, що кількість постраждалих зросла до семи людей. Зокрема, 41-річна та 42-річна жінки у середньому стані, їх госпіталізували до лікарні. Крім цього, до медзакладу було доставлено ще чотирьох людей.

"Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років", — сказав Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері 21 травня російські військові завдали удару по приватному будинку в селі Ріг Донецької області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранені цивільні.

22 травня у Сумській ОВА розповіли про атаку противника на регіон за допомогою БПЛА типу Shahed. Зокрема, у двох містах було пошкоджено обʼєкти енергетичної інфраструктури.