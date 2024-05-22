ЗС РФ вдарили дронами по енергооб'єктах у Сумській області: де чули вибухи (карта)
У Сумській ОВА повідомили, що росіяни вдарили по об'єктах у Шостці та Конотопі. Ведеться робота з відновлення електропостачання.
У ніч на 22 травня російські війська атакували Сумську область України дронами-камікадзе Shahed. У результаті було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у двох містах. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що йдеться про об'єкти в Шостці та Конотопі.
"На місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинено через ворожий удар", — ідеться в повідомленні.
Зазначимо, що атака російських дронів почалася ще ввечері 21 травня. Про активність перших ворожих БПЛА у ЗСУ попередили ще о 22:02. Пізніше о 23:25 Повітряні сили заявили, що безпілотники ЗС РФ були зафіксовані в Сумській області.
Повітряну тривогу було оголошено в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях. Зазначимо, що, як написав "Днепр Оперативный", вибухи чули в Кривому Розі та Павлограді Дніпропетровської області. У регіоні спрацювали сили ППО.
Раніше в ISW повідомили, що заборона на удари по РФ створила притулок у прикордонні для обстрілів України КАБами. За словами аналітиків, у прикордонних районах РФ російські військові та техніка можуть вільно збиратися перед наступом. Але Франції слід зняти табу на удари по військових об'єктах у Росії.
Також у ДСНС повідомили, що ЗС РФ скинули вибухівку на рятувальників у Запорізькій області. Українські рятувальники гасили пожежу після обстрілу, коли до них підлетів дрон. У ДСНС повідомили, що без постраждалих не обійшлося.