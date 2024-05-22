ВС РФ ударили дронами по энергообъектам в Сумской области: где слышали взрывы (карта)

В Сумской ОВА сообщили, что россияне ударили по обїектам в Шостке и Конотопе. Ведется работа по восстановлению электроснабжения.

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В ночь на 22 мая российские войска атаковали Сумскую область Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в двух городах. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что речь идет об объектах в Шостке и Конотопе.

"На местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара", — сказано в сообщении.

ВС РФ ударили по Сумской области Фото: Скриншот

Отметим, что атака российских дронов началась еще вечером 21 мая. Об активности первых вражеских БПЛА в ВСУ предупредили еще в 22:02. Позже в 23:25 Воздушные силы заявили, что беспилотники ВС РФ были зафиксированы в Сумской области.

Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и других областях. Отметим, что, как написал "Днепр Оперативный", взрывы слышали в Кривом Роге и Павлограде Днепропетровской области. В регионе сработали силы ПВО.

Воздушная тревога в Украине

Ранее в ISW сообщили, что запрет на удары по РФ создал убежище в приграничье для обстрелов Украины КАБами. По словам аналитиков, в приграничных районах РФ российские военные и техника могут свободно собираться перед наступлением. Но Франции следует снять табу на удары по военным объектам в России.

Также в ГСЧС сообщили, что ВС РФ сбросили взрывчатку на спасателей в Запорожской области. Украинские спасатели тушили пожар после обстрела, когда к ним подлетел дрон. В ГСЧС сообщили, что без пострадавших не обошлось.