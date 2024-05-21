Запрет на удары по РФ создал убежище в приграничье для обстрелов Украины КАБами, — ISW

По словам аналитиков, в приграничных районах РФ российские военные и техника могут свободно собираться перед наступлением. Но Франции следует снять табу на удары по военным объектам в РФ, считает председатель комитета по иностранным делам нижней палаты французского парламента Жан-Луи Бурланж.

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Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Белый дом не одобряет применение Украиной американского оружия для ударов по военным объектам на территории России. Такое заявление он сделал после заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" 20 мая. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 20 мая.

По словам Остина, Соединенные Штаты ожидают, что Украина и в дальнейшем "продолжит применять оружие, которое предоставили, по целям внутри Украины". Он без дополнительных разъяснений упомянул о том, что "аэродинамика несколько отличается".

Аналитики ISW продолжают считать, что ограничения США и других стран, наложенные на Украину в том, что касается ударов по военным объектам в РФ, "создали убежище в приграничных районах РФ, из которого российская авиация может наносить корректируемые бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам". В этих районах российские силы и техника могут свободно собираться перед боем.

Такие правила США и Запада серьезно подрывают оборонительные возможности Украины для защиты от российских наступательных операций на севере Харьковской области или в любом районе вдоль международной границы, где войска РФ могут начать наступление.

В свою очередь, глава британского МИД Дэвид Кэмерон недавно объявил, что ВСУ могут использовать предоставленное Великобританией оружие для ударов по целям на территории РФ. Другие европейские страны, возможно, тоже рассматривают возможности отменить такое ограничение.

Председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж 19 мая заявил, что Франция должна разрешить ВСУ использовать французское оружие для ударов по военным объектам в РФ.

"Право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора", — объяснил он. Разрешая Украине обстреливать территорию РФ западным оружием, союзники при этом не становятся стороной конфликта, объяснил Бурланж необходимость "снять неоправданное табу".

Напомним, что российские войска заявили о продвижении под Харьковом, вместе с тем линия снабжения уязвима перед ударами Украины.

Также сообщалось, что Россия может вернуться к попыткам захвата Донбасса после неудач в Харьковской области.